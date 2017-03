Médailles et rubans pour le CPA Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Plusieurs patineurs du CPA Saint-Jean-Port-Joli ont participé à la compétition Interclubs à Saint-Étienne, du 9 au 12 février.

Voici ceux qui ont mérité un ruban : Mérédith Leblanc (Star 2), Delphine Charrois (Star 2), Justin Charrois (Star 2), Annabelle Côté (Star 2), Aryane Fortin (Star 2), Alexane Patenaude (Star 3), Meg Anh Bourgault (Star 2), Elody Morin (Star 3) et Ariane Fournier (Star 3).

Au chapitre des médailles, Chloé Lizotte a remporté une médaille d’argent dans la catégorie Star 5 Plus de 13 ans. Emma Gamache a raflé trois médailles : une d’argent dans la catégorie interprétation bronze et deux de bronze dans les catégories Star 6 et Star 7. Pour sa part, Marie-Christine Bérubé a gagné une médaille d’argent dans le Star 4 moins de 13 ans. Finalement, deux patineuses sont arrivées en 4e position : Sarah Chénard dans le Star 5 moins de 13 ans et Félicité Gamache en Star 5 moins de 10 ans.