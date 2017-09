MAtv s’engage dans les élections municipales

Crédit photo : Courtoisie MAtv

Accès Citoyens, la seule émission entièrement consacrée aux affaires municipales revient pour une quatrième saison sous une formule quotidienne, en vue des élections municipales du 5 novembre prochain. La première diffusion est prévue pour le lundi 9 octobre à 18 h 30.

Animée par Amélie Dionne, ex-conseillère municipale et candidate à la mairie de Rivière-du-Loup en 2013, 26 émissions de 30 minutes diffusées entre le 9 octobre et le 10 novembre, offriront aux citoyens des MRC de Rivière-du-Loup et Kamouraska l’opportunité de voir et d’entendre leurs candidats et candidates.

Les entrevues seront organisées autour de quatre grands thèmes qui permettront aux citoyens de faire un choix éclairé lors du vote le 5 novembre. La série débutera avec cinq émissions pré-électorales où différents sujets seront abordés avec des personnalités du milieu. Parmi eux, Stéphanie Gendron et Maxime Paradis, journalistes à l’hebdomadaire Le Placoteux, seront invités à parler des différents enjeux électoraux au Kamouraska.

En plus des 15 émissions réalisées avec les candidats et candidates, une émission sera consacrée à la soirée électorale, 3 émissions seront réalisées avec les élus et 2 émissions « coups de cœur de l’animatrice » viendront fermer la boucle de cette série spéciale.