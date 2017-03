Mathieu Lippé lance Les amants de l’aube

Crédit photo : Andréanne Lupien, photographe.

Originaire de La Pocatière, Mathieu Lippé lance un nouvel album intitulé Les amants de l’aube, qui porte un regard d’espoir et d’espérance sur le monde.

Mathieu Lippé jongle avec plusieurs disciplines : le conte, le slam, la chanson. Il prononce aussi des conférences. Toutefois, son album est résolument orienté vers la musique.

Dans la vie, Mathieu Lippé aspire à devenir une meilleure personne. Les amants de l’aube ont la même ambition. « On pense à des amants qui ont passé la nuit ensemble, des amants qui tentent un renouveau. Ils sont à l’aube du monde, de l’humanité », explique-t-il.

Même quand il parle des thèmes de son album, les mots de Mathieu Lippé sont empreint de poésie. « Parfois, dit-il, on a l’impression que les choses tournent en rond. On attend que le soleil se lève. Ces moments de cahots dans nos vies comme dans le sicle des années ne sont peut-être finalement qu’une saison à passer. Puis, voilà que les jours rallongent et que le jour se lève sur l’être humain », raconte Mathieu Lippé.

Un album diurne

Optimiste, Mathieu transporte par ses chansons l’idée que la paix est possible. L’artiste nous propose un album diurne, lumineux. Un son folk-pop avec une touche électro.

Mathieu Lippé puise son énergie créatrice dans ses propres histoires, dans ce qu’il ressent, mais aussi dans les gens qui l’entourent. « C’est un album assez personnel », dit-il. Chez lui, c’est la mélodie qui vient en premier. Les mots arrivent ensuite.

Parfois, Mathieu Lippé a parfois l’impression de rouler à sens contraire du trafic en sortant un album alors que l’industrie de la musique se déplace sur Internet. Il en est conscient et présent sur les réseaux sociaux. « Il faut être inventif », dit-il.

En 2013, Mathieu Lippé avait sorti l’album Le voyage. Pour plus d’information sur Mathieu Lippé, on peut s’abonner à sa page Facebook ou visiter le site : http://mathieulippe.com/.