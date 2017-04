Martine Tanguay expose au Café Azimut

Crédit photo : Maxime Paradis

Martine Tanguay fera découvrir un nouvel aspect créatif de sa personnalité, lors du vernissage de sa première exposition au Café Azimut de La Pocatière.

Dessinatrice dans ses temps libres, Martine Tanguay avait le goût de peindre depuis qu’elle a été juge et membre du comité du Symposium de peinture du Kamouraska, il y a quelques années. Ce n’est que l’an dernier qu’elle s’est mise à l’œuvre de façon régulière, de telle sorte qu’elle présentera une quinzaine de toiles lors de cette première exposition. D’ailleurs, celles-ci présentent une série de personnages auxquels nous pouvons nous identifier, dans un univers festif et coloré et où la musique n’est jamais bien loin. «Quand j’ai commencé à peindre, je m’enveloppais de musique très forte parce que j’avais besoin de cet environnement-là pour créer», confiait-elle.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer, le 29 avril prochain de 18 h à 21 h. Par la suite, les œuvres resteront exposées durant deux mois au Café Azimut.