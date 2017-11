Martin Perizzolo se révèle sur scène

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Martin Perizzolo s’est d’abord fait connaître par la publicité avec Les Fromages d’ici. On l’a vu aussi comme comédien dans la série Les beaux malaises où il incarne le personnage de Jean-François. Cette fois-ci, c’est dans un spectacle d’humour qu’on pourra le découvrir le samedi 13 janvier prochain à 20 h, aux Arts de la scène de Montmagny.

L’humoriste viendra présenter son spectacle « Nous » qui s’inscrit dans la pure tradition du stand-up comique. Pas de personnage. C’est lui qui se révèle à son public.

« Je parle de surconsommation, d’environnement, de la mode, de l’image, de l’évolution de l’être humain », raconte-t-il en entrevue. Que les gens soient toujours penchés sur leur téléphone l’a aussi inspiré.

Passé maître dans l’art du pince-sans-rire, Martin Perizzolo agrémente ses textes adroitement ficelés de gags improvisés et de montées de lait injustifiées qui ne font que le rendre unique et plus attachant.

Aucun sujet de prédilection, sinon les relations et réactions humaines.

Bien qu’il travaille avec un script éditeur, Martin Perizzolo dit qu’il est à la base de chacun des textes de ce spectacle sur lequel il travaille depuis l’automne 2016. « J’ai été là dedans à 100 % au cours de la dernière année », dit-il. D’ailleurs, il n’a pas d’autres projets de télévision pour le moment.

Après avoir ri de ses personnages naïfs et maladroits, le temps est venu de découvrir Martin Perizzolo sur scène.