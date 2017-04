Crédit photo : Courtoisie

La joyeuse troupe du Club optimiste de Saint-Pascal monte encore une fois sur les planches pour jouer une toute nouvelle comédie. Dans Mariage sous les tropiques, les 13 comédiennes et comédiens s’en donnent à cœur joie pour nous faire découvrir les aléas de ce qui devait être un événement heureux et mémorable.

Quel cadre plus romantique que celui du chaud soleil des tropiques pour célébrer un mariage? C’est en tout cas ce que Victoria et Sylvain ont choisi pour unir leurs destinées, entourés de leurs parents et amis les plus chers. Une semaine très mouvementée attend les deux tourtereaux et leurs compagnons qui passeront par une panoplie d’émotions, allant de l’euphorie à la terreur selon les activités et les embûches rencontrées.

La pièce de théâtre sera présentée les vendredi 21 avril et samedi 22 avril prochain au centre communautaire Robert-Côté. Les billets en admission générale sont disponibles dans différents magasins de Saint-Pascal, ainsi qu’auprès des membres du Club optimiste, au coût de 10 $. Des cartes dans la section VIP sont en vente au coût de 15 $ auprès de Gilles Dumais et Denise Landry (418 492-6622).

Les profits de ce spectacle seront utilisés par le Club optimiste de Saint-Pascal pour continuer à soutenir les projets initiés en faveur des jeunes de notre milieu et à favoriser leur épanouissement.