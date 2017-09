Marco Calliari à Saint-Germain

À l’occasion des festivités du 125e de Saint-Germain, qui se tiendront en 2018, le comité des fêtes et le comité de développement s’unissent pour offrir une soirée avec Marco Calliari. Celui-ci sera accompagné de deux musiciennes. Le spectacle est le 7 octobre, à 20 heures, au Théâtre des Prés de Saint-Germain. Les billets sont en vente au Provigo de Saint-Pascal et au Métro Lebel Plus de La Pocatière.