Le Marché Aûbonne met en valeur les produits régionaux

Crédit photo : Maxime Paradis

Le Marché Aûbonne de L’Islet s’associe avec l’UPA de la Chaudière-Appalaches dans un projet de mise en valeur des produits régionaux afin de valoriser l’achat local. Pour ce faire, sept producteurs ont été ciblés et tapissent désormais les allées de l’épicerie.

Unique dans la MRC de L’Islet, ce projet a fait l’objet d’une présentation officielle le 25 janvier dernier. Il vise à améliorer la mise en marché de certains produits régionaux en les identifiant promptement. «On est heureux de prendre part à ce projet, car c’est un créneau qu’on travaille depuis longtemps et parce que les gens veulent acheter des produits régionaux», d’indiquer M. Jude Bonneau, propriétaire du Marché Aûbonne.

Pour Alain Talbot, membre du Comité de développement de l’agriculture Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, il y a plusieurs avantages à ce projet. «Au-delà du fait de faciliter l’identification des produits régionaux en magasin, on vient faciliter le lien entre le producteur et le consommateur», précisait-il.

Sept affiches, sept producteurs

Sept affiches différentes ont été créées pour accompagner cette campagne de mise en marché. On y aperçoit le producteur et son produit, en plus d’indiquer sa provenance. Parmi les entreprises de L’Islet figurant dans la campagne, mentionnons la microbrasserie Ras L’Bock, la Ferme Pré Rieur célèbre pour son huile de tournesol et la Fromagerie Port-Joli. «C’est clair qu’un affichage comme celui-là va permettre au consommateur de sauver du temps, car il pourra trouver nos produits plus facilement sur les tablettes. Au final, c’est sûr qu’il y aura un impact», de déclarer Alexandre Caron, copropriétaire de la microbrasserie Ras L’Bock.

Un montant d’un peu plus de 8 000 $ a été nécessaire pour bâtir cette campagne. L’argent a servi principalement à payer le photographe, le graphisme et l’impression des affiches pour cinq épiceries du territoire de Chaudière-Appalaches, prenant part à la campagne. Cette somme provient du programme Cultivons l’avenir 2 du MAPAQ, issu d’une entente fédérale-provinciale.