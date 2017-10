Marcel Lemieux se retire de la course à la mairie de Saint-Onésime

Crédit photo : Maxime Paradis

La course à la mairie de Saint-Onésime-d’Ixworth se fera désormais à deux candidats. Marcel Lemieux, premier à annoncer sa candidature en août dernier, vient d’annoncer qu’il se retirait.

C’est par voie de communiqué que Marcel Lemieux a fait part de sa décision. « Me rendant bien compte qu’il serait impossible pour moi d’atteindre mes objectifs une fois élu comme maire de Saint-Onésime, considérant que certains de mes adversaires aiment mieux propager le canular que les faits, ainsi donc je me retire de cette course. Je souhaite la meilleure des chances à Benoît Pilotto », a-t-il écrit.

Contactez à ce propos, M. Lemieux n’a pas voulu commenter davantage.