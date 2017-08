Marcel Lemieux candidat à la mairie de Saint-Onésime

Crédit photo : Maxime Paradis

Marcel Lemieux aspire à un retour en politique municipale, plus d’un an après avoir démissionné de son poste de conseiller, lui qui a déjà occupé le poste de maire par intérim.

Élu conseiller municipal en 2009, M. Lemieux a été reconduit dans ses fonctions lors de l’élection municipale de 2013. Suite à la démission du maire André Hudon, en octobre 2015, Marcel Lemieux a assumé les fonctions de maire de la municipalité jusqu’à l’élection sans opposition de Mme Hélène Laboissonnière, en janvier 2016. « Je savais qu’elle était intéressée à la mairie et j’ai décidé de lui laisser le champ libre pour éviter le coût d’une élection », d’indiquer M. Lemieux, qui se décrit comme un candidat pragmatique.

Deux mois jours pour jours après l’élection de Mme Laboissonnière, Marcel Lemieux démissionnait de son poste de conseiller municipal, en raison d’un désaccord quant à l’utilisation du droit de veto de la nouvelle mairesse.

Mettre fin aux chicanes

Un an et demi plus tard, M. Lemieux désire retourner en politique municipale et aspire désormais à la mairie de Saint-Onésime. Il se présente sans équipe, car il croit que les « guerres de clans » ont fait assez de mal à sa municipalité. « Je veux travailler avec tout le monde et si d’autres partagent le même désir, qu’ils se présentent. Ce que je veux, c’est ramener la paix sociale qui existait au sein du village à l’époque de Mme Ghislaine Milliard », l’ancienne mairesse à qui il a fait référence à plusieurs reprises lors de l’entretien et qu’il cite comme étant son modèle pour la gestion qu’elle a fait de la municipalité.

Il avoue également qu’il n’a aucun projet à présenter à ses concitoyens, sinon que de terminer ceux qu’il considère être en suspend au sein de la municipalité. « Je veux qu’on arrête de rêver au-delà de nos capacités. On est que 550 personnes à Saint-Onésime, il ne faudrait pas l’oublier », concluait-il.