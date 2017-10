Malaise avec la boucherie du député Norbert Morin

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le FM93 a dévoilé que la boucherie du député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, avait reçu 120 avis de non-conformité ces dernières années pour de la malpropreté, des aliments périmés, l’absence de dates de péremption et un lavage des mains inadéquat. Deux amendes ont été données pour un mauvais emballage et une carcasse de viande qui avait mal vieilli.

Au bureau du député, on indique que depuis 2009, les exigences du MAPAQ ont changé, puisqu’avant, la Boucherie Richard Morin de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud était considérée comme un abattoir à forfait, puis après, l’entreprise avait besoin d’un permis d’exploitation avec des exigences rehaussées. La période d’ajustement a représenté des visites d’inspecteurs pratiquement aux deux semaines, ce qui explique le nombre élevé d’avis de non-conformité, qui était réglée au fur à mesure, assure-t-on.

Jamais le député Norbert Morin n’est par ailleurs intervenu auprès du ministère pour être favorisé et n’obtenir que deux amendes malgré les nombreux avis, soutient son équipe. Monsieur Morin est actionnaire avec sa femme de la boucherie.

Enquête interne

Par voie de communiqué, le MAPAQ a indiqué que le ministère a mis en place, de 2009 à 2015, un processus accru d’accompagnement des établissements visés par la Loi visant la régularisation et le développement d’abattoirs de proximité. Les inspections font partie de ce processus. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, a demandé au sous-ministre, M. Marc Dion, de vérifier que le traitement et les processus d’inspection, d’analyse et de pénalités suivent les règles établies en matière d’inspection d’aliments et de bien-être animal. Un mandat en ce sens a été confié à l’équipe de la vérification interne.

La CAQ a demandé une enquête vraiment « indépendante ».

« Je n’en reviens pas que la boucherie de M. Morin n’ait reçu que deux amendes pour tous les avis de non-conformité qu’elle a reçus. C’est d’autant plus grave lorsqu’on entend des employés du MAPAQ parler de raisons politiques pour ne pas aller de l’avant. Personne n’est au-dessus des lois et nul ne peut ignorer la loi. Surtout pas Norbert Morin qui a participé activement à l’adoption d’une loi sur le bien-être animal et qui a œuvré auprès du ministre de l’Agriculture. Les élus doivent montrer l’exemple », a dit François Bonnardel, leader parlementaire de la CAQ.