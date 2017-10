Mairie de Saint-Pascal : Clermont Desgagnés dévoile ses objectifs

Crédit photo : Courtoisie

C’est sous le thème « Enfin, une équipe à votre écoute » que M. Clermont Desgagnés a confirmé qu’il sera candidat à la marie de Saint-Pascal, le 5 novembre prochain, entouré d’une équipe complète.

L’équipe est composée de l’homme d’affaires Daniel Beaulieu, Mélanie Ouellet, qui s’était démarquée par son opposition au déménagement de l’hôtel de ville dans l’ancien presbytère, un dossier clé pour l’équipe, Mme Diane Michaud, qui a déjà été conseillère dans une autre municipalité, M. Jacques Rivard, cuisinier d’expérience, M. François Gagné-Bérubé, jeune père de famille de 28 ans, et M. Jean-Louis Paradis, un homme chevronné en environnement et en urbanisme.

Objectifs

L’équipe de M. Desgagnés a ciblé cinq objectifs : gel de taxes pour les deux prochaines années afin de permettre un répit financier aux Pascaliennes et aux Pascaliens, sans diminuer la qualité des services aux citoyens; mise en place d’un consortium des municipalités de la région afin de veiller à la conservation de médecins, en prévision des départs à la retraite; gestion logique et raisonnée des immeubles municipaux; voir à un meilleur investissement des fonds publics; et mise en place d’un système de consultation publique afin que les citoyens de Saint-Pascal soient appelés à donner leur opinion lors de projets majeurs.

Notons par ailleurs que M. Jacques Bouchard se présente à titre de conseiller indépendant au poste numéro 6, il doit affronter Jean-Louis Paradis (équipe de M. Desgagnés) et Rémi Pelletier (équipe de M. Rénald Bernier).