Maintien des soins dentaires à la clinique du Dr Raymond Bernier

Tous les efforts pour maintenir les soins dentaires de la clinique du Dr Raymond Bernier se concrétisent. Éventuellement, il est temps pour le Dr Bernier de s’occuper de sa santé et de penser à une retraite bien méritée.

Récemment, le Dr Bernier et la Dre Jill Laroche-Paquet de la Clinique dentaire Kamouraska se sont entendus sur un projet important, soit la fusion des deux cliniques. Bientôt, ce ne sera qu’une seule clinique qui vous sera proposée à Saint-Pascal, avec plusieurs services dentaires au même endroit et plus de disponibilité pour vous offrir un rendez-vous, répondant ainsi adéquatement à la demande croissante des patients.

Une entente de principe a été signée, mais le transfert et la transition ne se feront pas avant le début de l’été. Une bonne nouvelle pour la communauté de Saint-Pascal et ses environs, puisque ces efforts communs répondent à l’objectif de chacun, servir et donner des soins dentaires.

En attendant, il est toujours possible pour vous de prendre rendez-vous au 418 492-3810. La clinique continue d’être opérationnelle quatre jours et demi par semaine. Toujours présente, la Dre Catherine Ouellet-Chénard assurera une bonne transition puisqu’elle se joindra à l’équipe de la Dre Laroche-Paquet, à l’été 2017.

Conscient des préoccupations de sa clientèle, le Dr Raymond Bernier tient à vous informer que son équipe continue d’assurer le suivi des dossiers et travaille toujours au meilleur de ses connaissances, et ce, en toute intégrité.

Soucieux de votre santé dentaire depuis plus de 40 ans déjà, le Dr Raymond Bernier et son personnel vous remercient de la confiance accordée. Dans toute cette aventure, il est important pour lui et la Dre Laroche-Paquet de conserver et de maintenir les acquis d’une clinique dentaire à Saint-Pascal.