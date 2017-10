Maintenant une course à deux à la mairie de Saint-Onésime

Crédit photo : Maxime Paradis

Suite au retrait de la candidature de Marcel Lemieux en milieu de semaine, la course à la mairie de Saint-Onésime oppose maintenant deux candidats : Hélène Laboissonnière, mairesse sortante, et Benoît Pilotto. Si de son côté Mme Laboissonnière prône la continuité, M. Pilotto, lui, compte bien revenir sur certaines décisions prises par le conseil sortant.

Élue par acclamation en janvier 2016, suite à la démission de M. André Hudon, Hélène Laboissonnière sollicite maintenant un mandat complet de quatre ans à la tête de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Parmi ses grandes orientations, mentionnons la mise en place d’un plan de développement stratégique pour les quatre prochaines années, dès son élection. Elle désire également procéder au déploiement de la phase 3 du Parc intergénérationnel, rouvrir les sentiers 1 à 4 des Sentiers d’Ixworth et mettre en place un fond d’entretien pour le Pont couvert, en plus d’assurer la structure. Elle aimerait également relier Saint-Onésime à la Ville de La Pocatière via un ambitieux projet de corridor cyclable qui serait « plus sécuritaire que la route actuelle », confiait-elle.

Benoît Pilotto

Dessinateur en mécanique de formation, Benoît Pilotto habite Saint-Onésime-d’Ixworth depuis 25 ans. Il est aujourd’hui retraité.

Tout comme Mme Laboissonnière, M. Pilotto dit vouloir rouvrir les Sentiers d’Ixworth, réparer et entretenir les infrastructures routières de la municipalité et travailler dans le respect des comités bénévoles actuellement en place. Il se distingue toutefois dans sa promesse de vouloir rétablir le Service des travaux publics de la municipalité, abolit il y a quelques mois par la mairesse sortante et son équipe, et dont le poste était occupé par M. Bertrand Ouellet, aujourd’hui candidat au poste de conseiller no 2 au sein de l’équipe de M. Pilotto. « Mme Laboissonnière et son équipe n’ont pas respecté la pétition de plus de 200 noms déposée au conseil municipal pour le maintien des travaux publics », de dénoncer le candidat qui s’engage à écouter et à consulter l’ensemble de ses concitoyens.

Mentionnons qu’en plus de l’élection à la mairie, les électeurs devront également voter pour quatre postes de conseillers en élections. Parmi eux, les conseillers sortants Guylaine Pelletier, Yvan Bouchard, Jean Bernier et une nouvelle recrue, Claudine Petit, reçoivent l’appui d’Hélène Laboissonnière.

De son côté, Benoît Pilotto se présente sous le nom de l’équipe « Ensemble pour les citoyens » aux côtés de Christine Ouellet, Bertrand Ouellet, Denis Miville et Denis Lizotte.

Précisons que le conseiller sortant Gilles Gagnon a été élu sans opposition le 6 octobre dernier au siège no 6, ainsi que la candidate Marie-Ève Lévesque-Gaudreau de l’équipe de Benoît Pilotto au siège no 3.