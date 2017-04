Ma Maison logique déménage

Crédit photo : Ma Maison logique

Ma Maison logique, fondée en juin 2015 à Saint-Germain-de-Kamouraska, et connue principalement pour la conception et la construction de micro-maisons sur roues, déménage ses activités. L’entreprise sera désormais locataire au 16 route 132 Est à Saint-Denis-De La Bouteillerie.

«Il était devenu nécessaire d’envisager un tel déplacement de nos activités, afin de soutenir notre croissance. Nos anciens locaux de Saint-Germain ne nous permettaient plus une productivité optimale annuelle. Il nous sera maintenant possible de répondre à la demande grandissante en tout temps, au besoin», d’expliquer Catherine Duval, vice-présidente de Ma Maison logique.

L’entreprise se dote ainsi d’un espace intérieur de 1450 pieds carrés, dont les caractéristiques permettront de supporter une production annuelle, en plus de fournir les outils nécessaires au développement de futurs produits connexes. La phase d’aménagement des locaux est déjà complétée.

Dans les prochains moins, les deux propriétaires de Ma Maison logique comptent maintenir leur positionnement dans le domaine des micro-maisons sur roues dans la province, puis faire connaitre davantage leurs services de conception et de construction d’habitations à haute efficacité énergétique, à l’échelle régionale. «Nous souhaitons maintenant être reconnus pour notre savoir-faire et notre expertise en matière d’habitation, tant sur le plan des différents aspects techniques de celle-ci que de notre ligne directrice de style qui tend vers un design unique, épuré et intemporel», de mentionner Mme Duval.