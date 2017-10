Lyne Jacques propose ses services au conseil de Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Lyne Jacques est la seule femme en lice pour faire partie du conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli.

La famille de la policière retraitée de la Ville de Québec vient de Saint-Jean-Port-Joli et elle y a passé plusieurs étés. Il y a 15 ans, elle a acheté une maison à Saint-Jean-Port-Joli comme projet de retraite. Depuis deux ans, elle y habite en permanence et s’implique au sein de la municipalité via la FADOQ, la Jardilec, le Centre Go et la chorale, entre autres.

Elle souhaite s’impliquer au conseil pour développer les industries et tout ce qui touche les familles. Elle appuie le candidat Normand Caron à la mairie. Madame Jacques affronte Viateur Gagnon et Jacques Tanguay au poste numéro 5.