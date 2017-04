Lynda Lemay en spectacle le 20 avril

Crédit photo : Courtoisie

La Salle André-Gagnon et Iris présentent Lynda Lemay le jeudi 20 avril à 20 h.

Lynda Lemay présentera son spectacle Décibels et des silences pour le plus grand plaisir de toute la population. Ce spectacle tombe comme une douce parenthèse dans une carrière qui n’en finit plus d’étonner; c’est un vrai cadeau pour les fans qui avaient peur de la voir disparaître trop longtemps après « Feutres et pastels », et pour les curieux qui ont envie de découvrir une Lemay à son meilleur. Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.