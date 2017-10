Lutte à deux à Sainte-Perpétue

Crédit photo : Courtoisie

La mairesse sortante Céline Avoine et le candidat Jacques Bois s’affrontent pour occuper le poste de maire à Sainte-Perpétue, dans L’Islet.

Céline Avoine a été mairesse pendant 12 ans. « J’ai su diversifier l’économie dans notre municipalité, en diminuant la dette de façon considérable, tout en continuant à investir dans les infrastructures », estime la candidate à la mairie pour un quatrième mandat.

Elle souhaite poursuivre le travail déjà instauré dans la municipalité. « Je souhaite instaurer un fond de support pour l’économie locale, préserver notre patrimoine et implanter un projet de règlement pour la mise aux normes des fosses septiques des résidences hors réseau », indique-t-elle.

Son équipe est composée de six candidats conseillers, dont Pierre Harton et Stéphanie Lizotte qui sollicitent un second mandat, ainsi que Donald Toussaint, Gérald Melanson, Denis-Paul Ouellet et Guy Joncas.

Jacques Bois

Jacques Bois affirme que sa première priorité est d’établir un climat de confiance et de respect auprès de tous les acteurs municipaux. Il veut mettre à l’avant-plan le dossier du Parc industriel, avec le condo industriel. « C’est par lui que l’on peut espérer attirer davantage de jeunes gens avec des familles qui vont contribuer grandement à la vie économique et communautaire et à la pérennité de notre milieu », croit le candidat.

Il ajoute à sa liste l’idée de bonifier l’offre de la garderie scolaire avec un horaire atypique et indique qu’il n’hésitera pas à faire une consultation populaire afin de s’assurer de la volonté des payeurs de taxes à procéder dans les dossiers de grands impacts financiers s’il y a lieu.

Son équipe est composée des candidats Serge Dubé, Guylaine Cloutier, Caroline Caron, Diane Gagnon et Cathy Bilodeau, indique-t-il.

Conseillers

D’autres candidats aspirent aux postes de conseillers, dont Marie-Pier Caron, Sébastien Ouellet et Reynald Roy.