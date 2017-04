Louise Morneau : une Pocatoise remporte un prix international

Crédit photo : Courtoisie

La poète Louise Morneau de La Pocatière et la tisserande Louise Lemieux Bérubé ont remporté conjointement le prix international Saint-Denys-Garneau, le 20 avril dernier, pour leur livre d’artiste Le fil de l’eau.

La corporation Champs Vallon et les éditions Création Bell’ Arte, maison du livre d’artistes, ont remis ce prix international aux lauréates 2017 dans la crypte de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de Montréal. Parmi les personnalités présentes se trouvait le poète Jean-Paul Daoust.

Louise Lemieux Bérubé est la cousine de Mme Morneau. Tisserande et artiste en art visuel, c’est elle qui a réalisé les cinq estampes originales du livre, inspirées par deux courts poèmes de Louise Morneau reproduits dans ses pages. L’ouvrage n’a été tiré qu’à cinq exemplaires.

Louise Morneau a accueilli cet hommage avec modestie. « Ce prix, je le dois à une grande artiste : ma cousine, mon amie, ma sœur, Louise. Merci de m’avoir permis d’habiter ton œuvre », a-t-elle déclaré dans son mot de remerciement.

Récompenses

Native de Sainte-Hélène et résidante de La Pocatière, Mme Morneau possède un véritable talent pour la poésie. Elle a d’abord été enseignante avant de vivre son aventure familiale et de s’engager dans le bénévolat auprès de la Société historique de la Côte-du-Sud pour laquelle elle publie plusieurs textes dans la revue Le Javelier.

Elle explore ensuite la poésie, formes fixes et vers libres. En 1990, elle reçoit le prix de poésie Philippe-Aubert-de-Gaspé. En 1997, l’UQAC lui remet le 2e prix Meilleur texte de quatre lignes. En 2013, elle se distingue en remportant le prix Douce mer de la Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli. Depuis, elle apprivoise la poésie japonaise en visitant le haïku classique et moderne.

Née à Montréal, Louise Lemieux Bérubé a reçu de multiple honneurs et mentions. En 2013, elle a reçu l’insigne de Chevalière du Gouvernement du Québec; en 2015, celle du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et tout dernièrement, elle fut honorée par Montréal dans le cadre de vingt femmes d’exception, bâtisseuses de la Cité.