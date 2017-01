Louis Turbide à la direction générale du journal Le Placoteux

Crédit photo : Le Placoteux

Claude Gagnon, président du conseil d’administration du journal Le Placoteux, coopérative de solidarité, est heureux d’annoncer la nomination de M. Louis Turbide au poste de directeur général du journal Le Placoteux. Il succédera à M. Raymond Frève, qui prend sa retraite après 37 ans de loyaux services.

M. Turbide œuvre dans le domaine des médias écrits depuis 2002. Au cours de ces 15 années, il a d’abord occupé le poste de rédacteur adjoint pour le magazine Aventure Chasse & Pêche.

En 2009, il accepte de se joindre au magazine Sentier Chasse-Pêche à titre de directeur du portail informatique de l’entreprise, en plus de se greffer à l’équipe de rédaction.

En 2013, on lui confie les rênes du magazine en tant que rédacteur en chef et directeur général. Il entreprend alors de profonds changements pour positionner de façon stratégique l’entreprise et lui assurer une place de choix pour plusieurs années.

Beaucoup d’énergie est investie avec succès dans la refonte du magazine, les réseaux sociaux, la version numérique de la revue ainsi que sur le site internet de l’entreprise.

Résident de Kamouraska-L’Islet

Établi à Saint-Roch-des-Aulnaies depuis 2009, M. Turbide est tombé amoureux de la région et de ses attraits. C’est donc avec fierté qu’il accepte de relever le défi que lui offre le poste de directeur général du Placoteux.

Appuyé par une solide équipe dynamique déjà en place, l’objectif de M. Turbide sera de développer les versions numériques, Facebook et le site internet, tout comme le papier, afin de maintenir la renommée de l’entreprise qui demeure un incontournable et une référence dans le monde des communications de la région.

M. Turbide entrera en poste le 30 janvier.