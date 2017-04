 Loto-Espoir Jeunesse de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Et c’est parti pour une 20e année, la vente des billets du tirage de la Loto-Espoir Jeunesse est officiellement commencée. Une vingtaine d’organismes jeunesse des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata se partagent 32 000 billets. Un total de 62 prix sont à gagner, dont une Micra 2017 de Grand Portage Nissan de Rivière-du-Loup. Le tirage aura lieu lors du souper-bénéfice des Agapes de la Coopération et de l’Espoir, le 21 octobre prochain à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

Depuis 1995, grâce à la grande générosité de la population, ce sont plus de 534 000 $ qui ont été remis aux organismes jeunesses partenaires dans la vente de billets, dont 32 439,46 $ en 2016 (en photo). Ces montants permettent aux organismes entre autres de faire des sorties, d’acheter de l’équipement et du matériel pour les jeunes, d’offrir plus de services aux jeunes, de développer différents projets comme de l’équithérapie et faire de la prévention pour contrer le décrochage scolaire, la toxicomanie et le suicide.