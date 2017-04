Logo international et partenaire financier local pour les Pionniers

Crédit photo : Maxime Paradis

Grâce à un nouveau partenariat financier établi avec la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, l’École secondaire Bon-Pasteur procédait au dévoilement d’un tout nouveau logo pour ses équipes sportives évoluant sous le nom des Pionniers. Ce nouveau logo est le fruit d’une association avec une équipe de hockey du même nom à Charmonix-Morzine, en France.

C’est une somme de 15 000 $ sur cinq ans que la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet rend disponible à l’École secondaire Bon-Pasteur. Une partie de cette somme doit servir au recrutement d’entraîneurs pour les équipes sportives des Pionniers et l’achat de nouveau matériel sportif. «Éventuellement, on aimerait développer du transport parascolaire en soirée pour les jeunes qui aimeraient s’inscrire à des activités sportives après l’école», d’expliquer Pascal-Pierre Paillé, directeur adjoint à l’École secondaire Bon-Pasteur.

Une part a également servi au renouvellement de l’habillement des Pionniers, qui comprend deux équipes de volleyball, deux équipes de football, une de badminton, une de cheerleading, mais également celles de robotique, de théâtre et d’improvisation. En ce qui concerne le logo, celui-ci est le fruit d’un partenariat international avec l’équipe de hockey professionnel les Pionniers de Chamonix-Morzine, en France. Cette dernière est basée à Scionzier et évolue au sein de la Ligue Magnus.

Persévérance scolaire

En plus des investissements énumérés précédemment, une part du 15 000 $ octroyé par la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet doit servir à remettre annuellement la bourse Sport et Persévérance Desjardins, d’une valeur de 150 $, à un élève d’une équipe sportive qui s’est distingué par sa persévérance dans son cheminement scolaire. «C’est un partenariat qui nous réjouit et qui fait la démonstration que la coopération et la collaboration avec le milieu peuvent répondre aux besoins de nos élèves», d’indiquer le directeur de l’école, M. Denis Lavoie.

En guise de remerciement, un chandail arborant le nouveau logo des Pionniers a été remis à M. Germain Poitras, président de la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet, à titre de recrue «repêchée» par l’École secondaire Bon-Pasteur pour la saison 2017.