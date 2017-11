L’Islet-Nord : une implication citoyenne sans précédent pour la Guignolée

Crédit photo : Courtoisie

L’Équipe en sécurité alimentaire (Soupe au Bouton-CDC) relance la Guignolée afin de perpétuer la tradition des Paniers de Noël de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase.

Grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb, du club de hockey le Pavage Jirico, des municipalités ci-haut mentionnées, de plusieurs partenaires du milieu ainsi que de la cohorte de citoyens impliqués, L’Équipe en sécurité alimentaire (Soupe au Bouton-CDC) peut dire que l’organisation repose sur des bases solides.

Le 3 décembre prochain, ce sera plus d’une centaine de troubadours qui sillonneront les routes et qui prêteront main-forte à la grande journée de la Guignolée des municipalités de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Saint-Damase. Cette année encore, de nouvelles personnes se joignent à la grande marée de volontaires pour ce joyeux événement rassembleur et convivial qui permettra à une centaine de ménages dans le besoin de célébrer le temps des fêtes avec un panier composé d’aliments nutritifs et de qualité.

Les gens souhaitant s’impliquer lors de cette journée peuvent contacter Claire Jacquelin au 418 358-6001. Les guignolées seront reportées le dimanche suivant en cas de tempête.