L’Islet-en-Art présente Beaux cent dessins

Crédit photo : Courtoisie

La Corporation des arts et de la culture de L’Islet invite la population à venir rencontrer le bédéiste Michel Grant et à admirer ses illustrations, les 20 et 21 mai prochains de 10 h à 16 h, à la salle des Habitants à L’Islet-sur-Mer.

Originaire de L’Islet, il expose quarante ans de carrière en illustration. Planches originales de BD, illustrations publicitaires et d’édition, travaux en dessin animé : l’exposition d’un dessinateur tous azimuts avec, pour plusieurs projets, les esquisses préparatoires afin de suivre son cheminement créatif. Invité spécial : Louis Paradis.