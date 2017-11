Crédit photo : Courtoisie

SAINT-PAMPHILE — Le 5 novembre dernier a eu lieu le lancement des 22 trousses « Lire un cadeau pour la vie » à la Bibliothèque municipale Marie-Louise-Gagnon de Saint-Pamphile.

Elles comprennent 22 livres différents, un cahier d’activité en lien avec le livre et un sac de transport. Le but premier de ces trousses est de découvrir la lecture au moyen d’exercices différents.

Le dimanche 12 novembre, Madame Andréanne Richard, bénévole à la bibliothèque et responsable de ce projet, a fait une animation avec l’une de ces trousses au bonheur des enfants.

Les trousses s’adressent aux enfants âgés de 2 à 4 ans, mais peuvent être très intéressantes pour les enfants plus âgés.

La bibliothèque remercie L’Aventure 0-5 ans et Avenir d’enfants pour le don de ce matériel. Ce service additionnel offert à la bibliothèque municipale est offert aux abonnés. Les trousses ont été assemblées grâce à une précieuse collaboration avec le groupe en SFIS de L’ABC des Hauts Plateaux.

Les gens en ont profité pour visiter la Bibliothèque Marie-Louise-Gagnon et y découvrir les nouveautés et l’étendue de sa collection. Un coupon pour chaque visite durant les mois de novembre et décembre sera remis pour le tirage durant le temps des fêtes.