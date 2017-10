Linéaire Écoconstruction diversifie son offre avec ses structures extérieures écologiques

Crédit photo : Linéaire Écoconstruction

Après un été fort occupé chez Linéaire Écoconstruction, l’heure est au bilan. Depuis plus de 12 ans, l’entreprise québécoise connaît une croissance annuelle constante. Cela témoigne d’une conscience environnementale de plus en plus marquée de la part du consommateur, mais aussi d’un intérêt grandissant pour ces conceptions uniques assemblées selon les techniques traditionnelles.

Voilà que, depuis quelques mois, cette tendance se transporte au jardin, avec une hausse des demandes de structures extérieures saines et durables, produit récemment intégré à l’offre de service de l’entreprise. Cette année, davantage de terrasses couvertes, cuisines d’été, préaux et kiosques figurent au carnet de commandes de Linéaire. Ces structures extérieures conçues ici et sur mesure sont au service des utilisateurs, qu’ils proviennent des secteurs résidentiel ou commercial.

Leur aspect permanent et multifonctionnel permet aux usagers de prolonger la belle saison, voire d’en profiter toute l’année. L’espace est créé dans un souci d’intégration harmonieuse à l’environnement et offre littéralement une nouvelle aire de vie extérieure, que ce soit pour une réunion familiale, un moment de détente, une activité-découverte ou une foire commerciale. Plusieurs y voient également une occasion d’augmenter la valeur de leur propriété. Outre les avantages écologiques du produit, c’est sans contredit la charpente de bois massif (timber— frame) qui le distingue de la concurrence.

En effet, chaque poutre de la charpente est travaillée à la main en atelier. « À l’aire de l’industrialisation des processus de production, notre clientèle est toujours impressionnée d’apprendre que notre équipe respecte les méthodes de charpenterie traditionnelle », commente Samuel Pépin-Guay, copropriétaire de l’entreprise.

« Au Québec, nous sommes l’une des rares entreprises à offrir des constructions en bois massif, fabriquées de manière artisanale, dans une vision d’écoconstruction. », ajoute-t-il. Pour ce dernier, l’offre de structures extérieures est une belle façon de rencontrer une nouvelle clientèle, séduite par l’aspect chaleureux du bois et désireuse de consommer de manière plus éthique et locale.

Comparativement à l’achat d’une maison, cet investissement est plus accessible et le délai de construction qui y est associé est plutôt court. Généralement, à partir du moment où le premier contact est établi, tout est installé et prêt à l’utilisation un mois plus tard. Linéaire Écoconstruction compte donc profiter des beaux jours d’automne pour faire connaître ses structures extérieures et invite les curieux à contacter l’entreprise afin d’en savoir davantage.