Ligues internes Motel Le Martinet : très belle performance en billard

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe Pizzéria Café St-Louis formée de Jean-François Landry, Jean-Pierre St-Onge, Christian Beaulieu et Francis Chénard, a remporté les grands honneurs dans la catégorie Budweiser (TRS : 360 à 400) et a gagné une bourse de 800 $ au championnat Québec Invitation XXII qui s’est déroulé la fin de semaine du 3 au 5 mars dernier.

L’équipe Cab Country Américain La Pocatière formée de Marc Ferland, Damien Charest, Richard Saint-Pierre et Denis Ouellet, a terminé 3e dans la catégorie Cuivre (TRS-330 à 360) et a reçu une bourse de 700,00 $. Très belle Performance de William Dubé (le no 3 sur la photo) de Saint-Pacôme, dans la catégorie Junior (individuel) 17 ans et moins qui a terminé 3e.

Cette année, le championnat Québec Invitation XXII s’est tenu au Centre des Congrès de Lévis; ce championnat organisé par la ligue de billard et de dard Alliance est d’envergure provinciale puisque des joueurs et des équipes proviennent du Québec, de l’Ontario et même du Maine. Il comporte plusieurs catégories : Or, Argent, Bronze, Cuivre et Budweiser, et ce, en format par équipe et en format individuel.

La ligue de billard Alliance est une organisation qui s’occupe de former des ligues dans différentes catégories dans différentes villes de la rive nord et de la rive sud de Québec. Elle fait partie d’une association internationale VNEA (Valley National Eight Ball Association) qui tient un tournoi annuel de billard à Las Vegas auquel peuvent participer tous les joueurs membres de la ligue Alliance; la ligue le Martinet fait partie d’une de ces ligues et les matchs se jouent au Motel le Martinet à La Pocatière.

Les personnes intéressées à joindre cette ligue pourront assister à une réunion d’information qui sera programmée au début d’août; cette réunion donnera les informations concernant le jour des matchs, la durée, le coût et les règlements utilisés lors de ces matchs, aussi il va y avoir pour tous les intéressés à joindre la ligne des cours de Billard.