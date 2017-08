Ligue Senior Puribec : deuxième victoire pour le CHOX-FM en quart de finale

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Une erreur et un optionnel qui n’a pas donné de retrait en cinquième manche ont pavé la voie à une poussée de cinq points du CHOX-FM de La Pocatière qui lui a permis de se forger une avance de 7 à 0 et de remporter une victoire de 9 à 6 sur le CIEL-FM de Rivière-du-Loup au grand dam d’une foule de plus de 225 spectateurs.

Jean-François Soucy et David Bouchard ont produit un point chacun lors de cette manche de cinq coups sûrs. Les gagnants avaient ouvert la marque à leur premier tour au bâton sur le simple de Jean-François Soucy qui a poussé le premier frappeur du match, Mario Lavoie, auteur d’un simple à la plaque payante. Rémi Lévesque a produit le 9e point du CHOX-FM en septième manche avec un double qui portait le score à 9 à 0.

Le lanceur partant du CHOX-FM, Antoine Bernier, a commencé à éprouver des ennuis au dernier tour au bâton du CIEL-FM en accordant un coup sûr, un but sur balles et en atteignant un frappeur face au trois premiers frappeurs de la manche, ce qui a ouvert la porte aux six points du CIEL-FM dont deux sur le double de Jean-François Gamache.