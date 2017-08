Ligue de hockey Côte-Sud : une saison sous le nom Pavage Jirico pour le 95

Crédit photo : Courtoisie

Le club de hockey senior de Saint-Jean Port-Joli de la ligue de hockey Côte Sud (LHCS) annonce son retour pour une sixième saison (2017-2018) sous la dénomination « Le Pavage Jirico ». Pavage Jirico, entreprise de M. Jimmy Jacques, sera le partenaire majeur du club de hockey senior pour la prochaine saison.

Passionné de hockey, Jimmy Jacques, en plus d’être partenaire, sera impliqué dans la direction du club de hockey avec les bénévoles déjà en place.

De plus, M. Martin Guérette agira à titre de directeur général et instructeur et M. Kevin Poulin sera instructeur associé. Ces derniers ont un bon vécu dans le monde du hockey et une bonne connaissance des jeunes joueurs de nos régions et des talents juniors et midgets des dernières années. Ils sauront au cours des prochaines semaines donner un souffle nouveau à l’organisation. Des annonces sont à venir.

Depuis le 10 août, il est également possible pour les partisans de se procurer les billets de saison pour les 11 parties locales qui seront disputées à Saint-Jean-Port-Joli en composant le 418 598-3144 ou en se présentant sur les heures de bureau au Centre Rousseau.