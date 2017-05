Ligue de balle donnée du Kamouraska : lancement de la 2e saison

Crédit photo : Courtoisie

C’est le lundi 22 mai prochain que le coup d’envoi de la deuxième saison de la Ligue de balle donnée du Kamouraska (LBDK) sera donné.

La LBDK, qui comptait quatre clubs l’année dernière pour sa première saison, passe à sept équipes cet été : la Compagnie Normand de Saint-Pascal (champions 2016), Sainte-Hélène, Saint-Philippe-de-Néri (les Recrues et les Broncos), Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant et La Pocatière.

Les parties seront disputées les lundi, mardi et mercredi, et ce, dans les municipalités de Saint-Pascal, Sainte-Hélène, Saint-Gabriel-Lelemant et Saint-Philippe-de-Néri. Les sept équipes joueront 12 matchs en saison régulière et sont assurées de deux parties en séries éliminatoires.

Crée en 2016 Louis-Martin Hénault et Mathieu Landry, respectivement capitaines des formations de Saint-Pascal et Sainte-Hélène, la LBDK bénéficie désormais d’un nouveau site internet, www.lbdk.ca, et d’une page Facebook en fonction depuis un an : www.facebook.com/liguedeballedukamouraska.