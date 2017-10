Lien(s) brise les stéréotypes

Crédit photo : Courtoisie

La danse sera à l’honneur le dimanche 15 octobre prochain, à 15 h, à la Salle Edwin-Bélanger de Montmagny. La troupe Destins croisés présentera le spectacle Lien(s).

Lien(s) dévoile un univers abstrait et organique, où le principe du cycle est métamorphosé dans une expérience sensorielle et corporelle. « Je viens de la danse urbaine et j’ai beaucoup amené ça dans la danse contemporaine », raconte le chorégraphe Ismaël Mouaraki, en entrevue téléphonique.

Le spectacle met en scène trois danseurs et deux danseuses qui ont des bagages différents, souligne monsieur Mouaraki. « Il compose un espace à géométrie variable, linéaire et visuel, qui donne vie à la singularité de chacun, un huis clos luminescent où tout s’affirme et s’illustre par les liens entre les corps. »

Selon le chorégraphe, il y a une énergie dramatique dans le spectacle, « une histoire informelle que l’on peut se raconter soi-même. » La danse, ajoute-t-il, est un langage universel.

La danse urbaine, explique Ismaël Mouaraki, est encore alimentée par des stéréotypes et des clichés. « Par ma démarche, ma signature, je l’ai amené ailleurs », dit-il.

Bref, en brisant les stéréotypes pour alimenter un propos artistique, M. Mouaraki veut rendre le spectacle accessible pour tous.

« Par un jeu de contacts chorégraphiques, Lien(s) dresse un portrait social et culturel de notre époque contemporaine. Il s’agit d’une incursion dans des univers à la fois très personnels et très typés, où être et paraître se chevauchent et font percevoir les multiples possibilités des corps. »