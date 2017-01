LHCS – Le Placoteux : retour de la partie des étoiles

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Le dimanche 22 janvier à 14h aura lieu au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli la Partie des étoiles 2017 de la Ligue de Hockey Côte-Sud – Le Placoteux. Pour une troisième année consécutive, cet événement sera présenté en collaboration avec la compagnie CCM ainsi que les stations radiophoniques CHOX-FM et CIQI-FM.

Pour cette partie des étoiles, la Ligue de Hockey Côte-Sud précise qu’il y aura deux anciens joueurs de la Ligue Nationale de Hockey qui agiront comme joueurs invités pour cette partie.

On pourra voir à l’œuvre le gardien de la région du Kamouraska Cédrick Desjardins. Cédrick Desjardins a remporté la Coupe Mémorial avec les Remparts de Québec, en plus d’être élu meilleur gardien du tournoi en 2006. Il a évolué pour le Lightning de Tampa Bay et a joué plusieurs saisons dans la Ligue Américaine. Cette saison, il évolue avec le Marquis de Jonquière dans la Ligue Nord-Américaine de Hockey.

L’attaquant Eric Bertrand sera également de l’événement. Eric Bertrand a été repêché par les Devils du New Jersey en début de carrière. Il a joué des parties au New Jersey, à Atlanta et à Montréal. Il a également évolué dans la Ligue Américaine et en Europe. Depuis plusieurs saisons, il est le capitaine du Cool-Fm de Saint-Georges de Beauce dans la Ligue Nord-Américaine.

Guillaume Caron, l’entraineur des Seigneurs de La Pocatière dirigera l’équipe composée des joueurs étoiles des Seigneurs de La Pocatière, du Décor Mercier de Montmagny et du 95 Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Vincent Drouin, l’entraineur du Plastique Moore dirigera l’équipe composée des joueurs étoiles du Plastique Moore de Saint-Damien, de l’Impérial de Saint-Pascal, du Giovannina de Sainte-Marie et du Ciel-Fm de Trois-Pistoles.

Comme à chaque année, la deuxième période sera consacrée au traditionnel concours d’habiletés : joueur le plus rapide, lancer le plus puissant et l’épreuve d’échappées auront lieu pour divertir les amateurs de la LHCS. La première et la troisième période seront des périodes de 15 min.