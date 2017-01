LHCS – Le Placoteux : le 95 Pavage Jirico rebondit

Crédit photo : Photo tirée du Facebook de l’Impérial.

Le vent a tourné pour le 95 Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli qui a remporté deux victoires la fin de semaine dernière dans la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux. De leur côté, les Seigneurs et l’Impérial ont ajouté une victoire et une défaite à leur fiche de points.

À domicile, vendredi dernier, le Pavage Jirico a remporté une victoire de 2-1 face à l’Impérial de Saint-Pascal, lors d’un match qui fut serré jusqu’à la toute dernière minute. À l’issu de cette rencontre, les deux entraîneurs s’entendent sur le même point, Benoît Chassé a été le joueur du match. Il a été solide devant son filet en accordant seulement un but sur 50 lancers reçus. Le reste des joueurs du 95 Pavage Jirico ont aussi connu une bonne partie. Les efforts sur la glace et le respect du plan de match auront fait la différence et auront donné de bons résultats.

Le lendemain, le 95 a remporté une autre victoire de 6-5 face au Giovannina de Sainte-Marie. C’est Marc-Antoine Coulombe qui était devant les buts de Saint-Jean-Port-Joli durant le match. Il a été un joueur clé dans cette seconde victoire, comme l’avait été Benoît Chassé la veille. Avec trois buts en troisième période, le Giovannina a égalé le pointage à 5-5. La partie s’est terminée en prolongation par un but de Mathieu Bélanger du 95 Pavage Jirico.

Le même soir, au Centre sportif de Saint-Pascal, l’Impérial s’est bien repris en allant chercher une victoire de 5-2 sur le Décor Mercier de Montmagny.

La Pocatière

À deux reprises, les Seigneurs de La Pocatière et le CIEL-FM ont croisé le fer le week-end dernier.

Au Centre Bombardier, Pascal Pelletier était devant les buts des Seigneurs et a offert une belle performance pour aider son équipe à repartir avec une victoire de 7-6 face à Trois-Pistoles.

Le lendemain, c’est le CIEL-FM qui s’est emparé de la victoire. Denis Bérubé a connu une belle rencontre devant les buts du CIEL-FM qui a remporté le match 6-3 devant les Seigneurs.