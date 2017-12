LHCS – Molson Canadian : match intense entre La Pocatière et Saint-Pascal

C’est au Centre Bombardier, vendredi soir, que l’équipe des Seigneurs de La Pocatière a remporté une victoire par blanchissage contre l’Impérial de Saint-Pascal. À l’Aréna J.E Métivier de Saint-Damien, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a mordu la poussière face au Plastique Moore.

En octobre dernier, lors de sa précédente rencontre, l’Impérial de Saint-Pascal avait remporté la victoire face aux Seigneurs de La Pocatière. Vendredi, les Seigneurs ont pris leur revanche. Dès le début de la première période, Sheldon Gagnon Gauley a inscrit le seul but de la rencontre. Tout au long du match, l’intensité était à son comble, mais ce sont les Seigneurs qui sont repartis avec la victoire, 1-0.

Pavage Jirico

À Saint-Damien, les partisans ont pu assister à une partie tout aussi serrée. Ce n’est qu’au début de la 2e période que le premier but a été marqué par Marc-Antoine Boutin du Plastique Moore, en désavantage numérique. Saint-Damien a continué de creuser l’écart grâce à son attaquant, Charles Dulac-Simard, qui a inscrit le 2e but.

Toutefois, le Pavage Jirico a répliqué quelques minutes plus tard, grâce à ses attaquants Keven Gosselin et Yannick Boucher qui ont marqué un but chacun en avantage numérique, créant ainsi l’égalité en 3e période. Après un peu de brasse-camarade, c’est Pier-Olivier Tanguay qui a inscrit le but vainqueur de son équipe, le Plastique Moore, pour un pointage final de 3-2.

Classement général

Au classement général, les Seigneurs de La Pocatière demeurent en 3e place. Le Pavage Jirico est en 7e position et Saint-Pascal en 8e.