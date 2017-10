LHCS Molson Canadian : L’Impérial se relève, les Seigneurs trébuchent en prolongation

Crédit photo : Véronique Dionne

Après un premier match difficile, la fin de semaine dernière, l’Impérial de Saint-Pascal s’est relevé de belle façon vendredi contre le CIEL-FM de Trois-Pistoles. Du côté des Seigneurs de La Pocatière, la formation a été plus chanceuse dimanche que vendredi.

Le CIEL-FM de Trois-Pistoles s’est incliné 5-2 contre l’Impérial de Saint-Pascal, vendredi dernier. En début de partie, Janin Desjardins de Saint-Pascal a inscrit le premier but et son collègue Étienne St-Jean marqué le deuxième lors de la 1re période. Grâce à trois autres buts en 2e et 3e période, l’Impérial a été en mesure de repartir avec une première victoire contre Trois-Pistoles cette saison.

Mentionnons qu’il s’agissait du premier match à domicile de la formation.

Les Seigneurs

À Montmagny vendredi soir, le pointage a été très serré entre les Seigneurs de La Pocatière et le Décor Mercier. Dès la 1re période, les Seigneurs ont pris les devants grâce à Jean-Philippe Marier et Étienne Lavoie qui ont déjoué le gardien Derek Clavet. En 2e période, le Décor Mercier a réduit l’écart en comptant un but. Un 3e but marqué en deuxième période par Loic Picard de La Pocatière a porté le pointage à 3-1. Toutefois, en créant l’égalité en 3e période, le Décor Mercier a été en mesure de se tirer avec la victoire, 4-3, en prolongation.

Dimanche à Sainte-Marie, les Seigneurs de La Pocatière ont eu droit de nouveau à une rencontre similaire. Toutefois, la formation a été plus chanceuse en repartant avec une victoire de 5-4 en fusillade.