LHCS – Molson Canadian : les Seigneurs reprennent du poil de la bête

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Après un match difficile la fin de semaine dernière contre l’Impérial à Saint-Pascal, les Seigneurs de La Pocatière ont rebondi vendredi dernier contre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli.

Lors de cette rencontre, les Seigneurs ont été dominants du début à la fin, marquant un but en 1re période et quatre en 2e. Le Pavage Jirico a attendu la 3e période avant d’inscrire son seul but du match. Les Seigneurs sont donc repartis avec une victoire de 5-1 sur les Port-Joliens.

L’Impérial

Après une belle victoire contre les Seigneurs la fin de semaine dernière, l’Impérial de Saint-Pascal a rencontré de nouveau sa bête noire, le Giovannina. Malgré une belle résistance des pascalois, Sainte-Marie-de-Beauce n’a pas manqué de marquer deux buts lors de la rencontre, soit un en 1re et un en 3e période, pour repartir avec une victoire de 2-0 sur l’Impérial. Il s’agit de la troisième défaite de la saison des Pascalois face au Giovannina.

Au classement, Saint-Jean-Port-Joli, La Pocatière et Saint-Pascal se suivent en 4e, 5e et 6e place.