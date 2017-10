LHCS – Molson Canadian : défaite des Seigneurs face à l’Impérial

Crédit photo : Louis-Martin Hénault

L’Impérial n’a fait qu’une bouchée des Seigneurs de La Pocatière, lors d’un match se déroulant vendredi dernier au Centre sportif de Saint-Pascal. De son côté, le Pavage Jirico a rencontré les Éperviers de Saint-Charles à deux reprises durant la fin de semaine, matchs qui se sont soldés par une victoire et une défaite pour la formation de Saint-Jean-Port-Joli.

L’Impérial de Saint-Pascal n’a pas fait de cadeaux aux Seigneurs de La Pocatière, vendredi dernier, à domicile.

Alors que la 1re période s’est déroulée sans aucun but de marqué, l’impérial a rapidement pris les devants en 2e grâce à Guillaume Pelletier qui a inscrit le premier point du match. Mais ce n’est qu’en 3e période que tout s’est consolidé en faveur de l’Impérial qui a marqué trois buts supplémentaires, alors que les Seigneurs n’en ont inscrit qu’un seul.

Saint-Pascal remporte donc la rencontre 4 à 1.

Pavage Jirico

De son côté, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a rencontré les Éperviers à deux reprises, dont une première fois le vendredi soir à Saint-Charles, où ces derniers sont repartis avec une victoire de 7-3.

Ce fut une rencontre plus difficile pour le Pavage Jirico, où les Éperviers ont pris les devants rapidement en 1re et 2e période, laissant qu’un seul but aux Port-Joliens, marqué par Marc-Antoine Perron-Rousseau. Malgré deux buts supplémentaires du Pavage Jirico en 3e, ce ne fut pas suffisant pour que la formation reparte avec la victoire.

Dimanche à domicile, Saint-Jean-Port-Joli a pris sa revanche lors d’un match disputé à domicile.

Dès la fin de la 2e période, le Pavage Jirico dominait déjà le pointage 2-0. Par la suite, les deux formations ont marqué chacune deux buts en 3e période, permettant ainsi au Pavage Jirico de repartir avec une victoire de 4-2 sur les Éperviers.