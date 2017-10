LHCS Molson Canadian : début de la saison régulière

Crédit photo : J-C Pelletier

Les premiers matchs de la saison régulière, dans la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian, ont donné droit à de belles victoires de la part de Saint-Jean-Port-Joli et de La Pocatière. L’Impérial de Saint-Pascal, de son côté, a mordu la poussière face à Trois-Pistoles.

Le Décor Mercier a démontré de très bons efforts malgré deux joueurs blessés en première période lors du match l’opposant au Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Les deux équipes ont eu un beau début de match et ont gardé le pointage très serré tout au long de la partie.

Le Décor Mercier a pris les devants lors de la première période avec un score de 2 à 1. Le Pavage Jirico a repris les devants lors de la deuxième période portant le score à 4-2. La troisième période a été serrée, puisque Jason Vaillancourt a inscrit son quatrième but de la rencontre et Jean-Christophe Laflamme son deuxième. Du côté de Saint-Jean-Port-Joli, Frédérick Couture et Keven Gosselin ont inscrit chacun un but, scellant le sort de la rencontre à 7-6 en faveur du Pavage Jirico.

La Pocatière

C’est au Centre Bombardier qu’a eu lieu la première partie de la saison pour les Seigneurs de La Pocatière et pour le CIEL-FM de Trois-Pistoles.

Jeremy Desjardins a inscrit le premier point de la rencontre pour le CIEL-FM de Trois-Pistoles, mais les devants ont toutefois été repris par La Pocatière qui a inscrit quatre buts lors des deux premières périodes, dont deux en avantage numérique par Miguel Picard. Le CIEL-FM ne s’est pas laissé atteindre et a répliqué en marquant un but en troisième période portant, mais laissant tout de même la victoire à La Pocatière 4 à 2.

Saint-Pascal

Après une défaite vendredi soir, le CIEL-FM de Trois-Pistoles a eu raison de L’Impérial lors d’une partie pleine d’intensité.

En effet, Trois-Pistoles a pris les devants lors de la première et de la deuxième période avec un pointage de 3-0. En troisième période, Marc-André Ste-Marie, de Trois-Pistoles a marqué le quatrième but de son équipe. Saint-Pascal ne s’est pas laissé atteindre pour autant grâce à Jean-Philippe Michaud qui a inscrit le premier de son équipe. Trois-Pistoles a creusé l’écart en inscrivant le cinquième but. Toutefois, Alex Dubé a inscrit le deuxième but de L’Impérial en fin de période. La partie s’est terminée par un pointage de 5-2.