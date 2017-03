LHCS – Le Placoteux : séries égales pour Les Seigneurs et L’Impérial

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

Le premier week-end des demi-finales dans la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux s’est conclu avec deux séries égales pour Les Seigneurs de La Pocatière et L’Impérial de Saint-Pascal.

Les deux équipes se sont présentées avec l’intensité qu’on leur connaît. Les deux parties ont été serrées, ce que les partisans apprécient.

La première rencontre entre Les Seigneurs et le Giovannina de Sainte-Marie s’est disputée au Centre Bombardier de La Pocatière, vendredi dernier. Ce match s’est terminé par une victoire de 5-4 des Seigneurs.

La partie de dimanche en fin de journée s’est réglée en prolongation au profit du Giovannina, 2-1. Chaque équipe a travaillé sans relâche pour marquer l’ultime but. Il aura fallu attendre à 10:35 alors que Yannick Drouin du Giovannina a marqué le but de la victoire, assisté par Félix-Antoine Chabot et Maxime Frenette.

Saint-Pascal vs Saint-Damien

Après deux semaines d’arrêts, le Plastique Moore était de retour avec intensité pour affronter L’Impérial de Saint-Pascal en remportant la première partie 5-1 à domicile.

Samedi soir, c’était au tour de L’Impérial d’offrir un bel effort d’équipe pour remporter le deuxième match à domicile. Le Plastique Moore a débuté la première période en force en inscrivant deux buts, mais L’Impérial est ressorti plus fort en deuxième et troisième période, ce qui a fait la différence pour remporter la partie 3-2.