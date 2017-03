LHCS – Le Placoteux : les Seigneurs passent en finale

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Pour une deuxième année consécutive, les Seigneurs de La Pocatière et le Plastique Moore de Saint-Damien s’affronteront en finale des séries éliminatoires de la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux.

Lors du cinquième match très serré l’opposant au Giovannina de Sainte-Marie-de-Beauce, vendredi, les Seigneurs ont était en mesure de mettre un terme à la série en remportant la rencontre 2-1. 570 spectateurs étaient réunis au Centre Bombardier pour l’occasion.

Après un but compté par chacune des formations en première période, il aura fallu attendre la quinzième minute de la prolongation pour que Pier-Luc Pelletier des Seigneurs marque le but de la victoire, assisté de Pascal Ouellet et Jérôme Ouellet, permettant ainsi aux Seigneurs de remporter la série 4-1.

L’Impérial éliminé

Le même scénario s’est produit pour le Plastique Moore qui a remporté la série contre l’Impérial 4-1, après une victoire de 4-1 sur Saint-Pascal vendredi.

Malgré la défaite et la fin de la saison pour l’Impérial, l’entraîneur Martin Plourde estime que ses joueurs peuvent être fiers du travail accompli durant cette série contre le Plastique Moore en soulignant leur bonne éthique de travail et leurs efforts sur la glace. « Ce n’est que partie remise pour la formation de Saint-Pascal », soulignait-il.

La série finale entre les Seigneurs et le Plastique Moore débutera à Saint-Damien vendredi prochain à 21 h. Le deuxième match sera disputé au Centre Bombardier le lendemain, à 20 h.