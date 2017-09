L’Halloween à La Pocatière prend un virage intergénérationnel

Crédit photo : Maxime Paradis

C’est sous le thème « C’est plus que du bonbon! » que se déroulera la programmation des festivités 2017 de l’Halloween à La Pocatière. Si plusieurs activités qui ont fait la renommée de l’événement sont de retour cette année, la prochaine édition s’annonce plus que familiale en proposant une programmation intergénérationnelle inédite.

Plusieurs ont transpiré de… chaleur, et non pas de peur, lors du dévoilement des activités 2017 de l’Halloween à La Pocatière. Il faut dire que la température était plus que clémente pour un 26 septembre, dépassant les 30 °C avec l’humidex. « Si on pouvait avoir une température comme ça pour les festivités, je serais le premier à m’en réjouir », d’indiquer le nouveau coordonnateur de l’événement, M. Louis Théberge.

D’ailleurs, il n’a pas manqué de partager sa recette magique afin d’avoir la température parfaite cette année. « Je me suis acheté une mini-poupée vaudou. Vers la mi-octobre, dès qu’un météorologue commencera à annoncer de la pluie pour les festivités, je planterai une de ces petites aiguilles », a-t-il déclaré sur un ton moqueur.

Fête intergénérationnelle

Toujours aussi variées, les festivités de l’Halloween débuteront le samedi 21 octobre avec le retour de la Grande bataille de feuilles mortes McDonald’s. L’an dernier, la deuxième édition avait dû être annulée en raison de la pluie.

Nouveauté cette année, le mercredi 25 octobre sera la journée des aînés. Un ensemble d’épouvantails-musiciens doit faire la tournée des résidences pour personnes âgées de La Pocatière pour leur offrir musique et divertissement costumé.

Le jeudi 26 octobre, un gigantesque party d’Halloween avec le groupe hip-hop Dead Obies se déroulera sous un chapiteau qui sera installé face à l’ITA et le Cégep de La Pocatière.

Le mandat cette année était La Pocatière et le centre-ville.

Les 27 et 28 octobre, les festivités culmineront avec des activités devenues des incontournables comme la Maison hantée, cette année au sous-sol de la boutique L’Échiquier, la Grande nuit d’horreur au Cinéma Le Scénario et l’Halloween sur la 4e Avenue dès 18 h le samedi.

Un dépliant contenant la programmation complète doit être distribué bientôt. Autrement, elle peut être consultée sur la page Facebook L’Halloween à La Pocatière.

Activités oubliées?

Mentionnons que des activités publicisées ces dernières années sous le chapeau de l’Halloween à La Pocatière, tels le Grand labyrinthe à Sainte-Anne-de-la-Pocatière et la Seigneurie des horreurs à Saint-Roch-des-Aulnaies, ne figurent pas à la programmation 2017 même si elles ont toujours lieu. « Le mandat cette année était La Pocatière et le centre-ville », de mentionner le maire, M. Sylvain Hudon.

Néanmoins, des autobus gratuits doivent permettre aux familles de se rendre au labyrinthe à partir du centre-ville, le samedi 21 octobre. En ce qui concerne la Seigneurie des horreurs, Louis Théberge mentionne avoir été contacté la veille par les organisateurs alors que le dépliant de la programmation était déjà finalisé.

Disposant d’un budget de plus de 40 000 $, dont près de la moitié est financée par la ville, L’Halloween à La Pocatière accueille annuellement plus de 10 000 visiteurs. Cette année, les organisateurs sont confiants de rejoindre le même nombre sinon davantage.