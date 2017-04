L’Évêque Moreau à Rome pour rencontrer le pape et ses collaborateurs

Crédit photo : Courtoisie

Mgr Yvon Joseph Moreau est présentement à Rome et la Cité du Vatican pour y effectuer sa visite « ad limina apostolorum ». Là-bas, il se joindra à ses frères évêques du Québec qui, pour leur part, ont amorcé leur visite par une retraite à la Maison du Divin Maître, à Ariccia, en périphérie de Rome.

Rappelons que tous les cinq ans, les évêques, à moins d’un empêchement majeur, sont tenus de rencontrer le pape et ses principaux collaborateurs lors d’une visite æ limina apostolorum (littéralement au seuil des apôtres). En outre, six mois avant cette visite, chaque évêque doit acheminer au Vatican un substantiel rapport sur l’état du diocèse qu’il administre.

Comme pour la plupart des évêques du Québec, Mgr Moreau en sera à sa première visite æ limina. Mais pour lui, ce sera vraisemblablement la seule qu’il aura l’occasion d’effectuer. Et ce qui réjouit le plus le cœur de notre évêque, c’est la perspective de rencontrer le pape François le 11 mai prochain, quelques heures avant de revenir au Québec.

Signalons aussi que la dernière fois que les évêques du Québec se sont rendus au Vatican pour une telle visite, c’était il y a onze ans. Mgr Clément Fecteau était alors notre évêque et il avait eu l’occasion d’échanger avec le pape Benoît XVI et de faire le point sur la situation de notre diocèse. La démission subséquente de Benoît XVI et l’élection du pape François ont eu pour conséquence de retarder la visite æ limina des évêques québécois qui, normalement, aurait dû avoir lieu en 2011 ou 2012.

Outre la rencontre avec le pape François, la visite ad limina comporte des rencontres avec les responsables des différents dicastères et Congrégations de la Curie romaine.

Selon l’horaire prévu, Mgr Yvon Joseph Moreau devrait être de retour au diocèse le 14 mai prochain.