Leur pare-brise abîmé par une pomme lancée d’un viaduc

Crédit photo : Nathalie St-Pierre

Des résidents de Saint-Jean-Port-Joli l’ont échappé belle dimanche soir, alors qu’une pomme vraisemblablement lancée d’un viaduc à Cap-Saint-Ignace a sévèrement endommagé leur pare-brise.

Nathalie St-Pierre n’en revient toujours pas. Dimanche soir, elle circulait en voiture avec son conjoint sur l’autoroute 20 est en direction de Saint-Jean-Port-Joli, où le couple demeure.

Ils venaient tout juste de remettre le toit de leur décapotable quand ils ont entendu un bruit qui ressemble à un coup de fusil. Un objet venait de fracasser leur pare-brise.

« On s’est arrêtés à la sortie et on a vu les dommages sur le pare-brise. On a été vraiment chanceux », dit Nathalie St-Pierre.

Après avoir signalé l’événement à la police, le couple a découvert le lendemain des résidus de pommes brunes sur la voiture. Son conjoint, en se rendant à Montmagny pour faire réparer le véhicule, s’est arrêté sur le viaduc de la route Bellavance à Cap-St-Ignace.

Il a découvert sur place des pommes autant sur le viaduc que sur l’autoroute.

Nathalie St-Pierre a décidé d’en parler publiquement pour que les gens soient prudents. « Ça aurait pu être dangereux pour nous. Il faut se méfier de ce secteur», se désole-t-elle, ajoutant que la ou les personnes qui auraient lancé les pommes devraient prendre conscience des conséquences de leurs gestes.

La Sûreté du Québec confirme la plainte, tout en précisant qu’il n’y en avait pas eu d’autres sur le sujet. Une personne qui se fait prendre à commettre un tel geste pourrait être accusée de méfaits.