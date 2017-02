Des lettres manuscrites pour contrer l’islamophobie

Crédit photo : Courtoisie

Une jeune femme de Saint-Pascal, aux premières loges de la Vigile de Québec organisée au lendemain de la tuerie de la Mosquée de Québec, souhaite que l’élan de solidarité envers les personnes musulmanes et/ou racisées de la région de Québec se poursuive dans le temps et implique les gens des régions.

Annie Demers Caron habite Saint-Pascal depuis trois ans et travaille dans le domaine de l’enseignement à Lévis. Elle connaît bien les gens du Centre culturel islamique de Québec pour y avoir organisé des rencontres avec ses étudiants. Dès le soir de la tragédie, elle s’est impliquée dans le vaste mouvement de solidarité de la province pour appuyer les proches des victimes, touchées de près ou de loin.

« On sait que l’on va cesser d’en parler de plus en plus dans les médias et on voulait trouver une façon de faire pour que l’élan de solidarité se poursuive », raconte-t-elle.

Ainsi est apparue l’idée de demander à la population d’écrire une lettre à la main, pleine d’amour et de solidarité envers les personnes musulmanes et/ou racisées de la région de Québec. En quelques jours, une centaine de lettres ont été envoyées. « On privilégie la lettre manuscrite, mais on accepte aussi les envois par courriel, que nous allons imprimer », dit Annie Demers Caron. Les lettres seront remises autant aux milliers de personnes qui fréquentent régulièrement ou sporadiquement les mosquées de la région, qu’aux membres de différentes associations. « Nous avons aussi interpellé les gens dans les écoles. »

Les plus belles seront photocopiées pour les rendre publiques dans l’anonymat. Une lecture publique est aussi prévue. Il s’agit selon elle d’une belle façon d’impliquer les gens des régions, comme ceux de Kamouraska et L’Islet, qui souhaitent s’impliquer et faire une différence, malgré la distance.

Les lettres sont envoyées à :

Lettre à toi, CP 30 247 Mail Centre Ville, Québec, Qc. G1K 8Y2, ou au lettreatoi.contact@gmail.com.