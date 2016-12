L’Espace des Grands rendez-vous Berger prend forme

Crédit photo : Courtoisie

La construction de l’Espace des Grands rendez-vous Berger bat son plein au Centre Culturel Berger de Rivière-du-Loup.

Le projet d’immobilisation verra le jour en février prochain et convertira l’ancien bar et l’entrepôt adjacent en lieu destiné aux activités de médiation culturelle et aux rencontres avec les artistes.

« Ce que les gens veulent, c’est voir des spectacles de qualité, vivre des expériences, socialiser et apprendre. C’est ce qu’on leur offrira avec le nouvel espace. Fini, le temps où les gens devaient s’asseoir dans le corridor pour participer aux activités d’avant et d’après spectacle. Désormais, la clientèle sera accueillie dans un endroit confortable et approprié » explique le directeur général, Pierre Levesque.

Le projet est financé par Patrimoine canadien via le Fonds du Canada pour les espaces culturels pour un montant de 71 105 $, par Rivière-du-Loup en spectacles et trois entreprises privées de la région, soit : Berger, en tant que partenaire majeur, duBreton pour le café bistro et le Garage Windsor pour le comptoir ventes. Le Cégep de Rivière-du-Loup a contribué via le programme de design intérieur pour l’élaboration du concept, ainsi que pour l’étude de faisabilité.

Un lieu vivant d’activités culturelles

Le nouvel espace, d’une capacité de 180 personnes, regroupera toutes les activités pédagogiques d’avant spectacle offertes gratuitement aux spectateurs avant les pièces de théâtre et les concerts de musique. C’est également là que se dérouleront les rencontres avec les artistes, que ce soit pour les périodes de questions avec le public après les spectacles ou les séances de signatures.

« Ces quelques minutes passées avec les artistes sont souvent des moments magiques pour les clients. Nous aurons enfin un endroit adéquat pour la réalisation de ces rencontres » ajoute Marie Claude Durand, responsable des communications et du développement. L’Espace des Grands rendez-vous Berger fera aussi place à des lancements d’œuvres, de livres, de disques et aux vernissages. Finalement, ce sera l’endroit de repos et de socialisation des spectateurs pendant les entractes.

Les travaux, réalisés sous la supervision de l’architecte Daniel Dumont et exécutés par l’entrepreneur général Marcel Charest et fils, se termineront en février, à temps pour le début des festivités du 50e anniversaire du Centre culturel.