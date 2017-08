L’ESM et Jennifer Lachaîne de retour dans la région

Crédit photo : Courtoisie Jennifer Lachaîne

Fort du succès remporté l’an dernier, l’Ensemble de saxophones de Montréal, dont fait partie la pacômienne Jennifer Lachaîne, sera de retour dans la région les vendredi 25 et samedi 26 août prochains. Les œuvres classiques et récentes tourneront autour du thème Vents et marées.

Le premier concert aura lieu vendredi soir à 19 h 30 à l’église de Saint-Pacôme. Un 2e concert est prévu le lendemain à 14 h à celle de L’Islet.

Cette année, l’ensemble sera composé de 10 saxophonistes professionnels et semi-professionnels qui évoluent dans les plus hautes sphères du milieu musical montréalais, québécois, canadien et même international. Parmi eux on retrouve Jennifer Lachaîne, saxophoniste professionnelle et enseignante spécialisée. Originaire de Saint-Pacôme, madame Lachaîne un doctorat en enseignement du saxophone. Elle est la gérante et l’une des fondatrices de l’ESM.

Au programme, on pourra entendre des œuvres de la période classique, romantique, un menuet de l’époque baroque et des œuvres récentes. Quelques-unes de ces pièces ont été écrites pour le saxophone, mais on compte plusieurs adaptations étant donné que le saxophone est un instrument assez jeune (début 19e siècle), souligne madame Lachaîne.

« On cherche à décrire de façon sonore le paysage caractéristique du Bas-Saint-Laurent, avec le fleuve, le vent, les tempêtes. On a quelques surprises au programme également », a commenté Jennifer Lachaîne en entrevue téléphonique.

Selon Jennifer Lachaîne, ce concert s’adresse à toute la famille. Le répertoire est accessible pour tous. « C’est vraiment l’occasion de faire une belle découverte », dit-elle.