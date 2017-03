Les voyages qui forment la jeunesse

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre du concours Art de s’exprimer en public parrainé par le Club optimiste de Saint-Pascal, douze jeunes explorateurs ont habilement fait découvrir les endroits qu’ils aimeraient visiter. Avec beaucoup d’assurance et une admirable éloquence, ces élèves de 5e et de 6e années de l’école Mgr-Boucher ont su transmettre leur passion pour le voyage qu’ils souhaitaient réaliser.

Après de longues délibérations entre les juges, témoignant de la qualité des présentations, six des douze finalistes se sont partagé les trois premières positions pour chaque niveau. Pour le groupe de 5e année, Yoan Lévesque a été déclaré grand gagnant ; Alexis Gagnon est arrivé deuxième et Isaac Hénault, troisième. En 6e année, Léa Voyer s’est accaparée du premier rang, Samuel Fleury du 2e et Olivier Roy du 3e. La Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, la tabagie Lunik, IGA Saint-Pascal et le Club optimiste ont souligné de façon concrète l’excellence du travail et la virtuosité des concurrents en remettant à chacun un cadeau.