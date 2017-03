Les tarifs de stationnement augmentent à l’hôpital de La Pocatière

Crédit photo : Stéphanie Gendron

Les tarifs de stationnement augmentent considérablement à l’hôpital de La Pocatière.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent a uniformisé ses tarifs dans tous les hôpitaux de la région. Si plusieurs enregistrent des baisses. À La Pocatière et Notre-Dame-du-Lac, les augmentations sont importantes. En effet, pour quatre heures et plus, il en coûtera 5 $ plutôt que 3 $. Le tarif hebdomadaire passe de 7 à 15 $ et le tarif mensuel de 20 à 30 $.

Le CISSS ne fait pas de revenus supplémentaires avec cette uniformisation, puisque d’autres hôpitaux, comme Rivière-du-Loup, voient leurs revenus baisser.

Selon la porte-parole Lise Chabot, il y a longtemps que les tarifs n’avaient pas été révisés. Les stationnements rapportent de 3,5 à 4 millions de $ par année, incluant les visiteurs, médecins et employés. Les dépenses courantes représentent 3 millions de $ et le reste retourne au budget courant pour des projets spécifiques aux stationnements.

Quelques changements ont aussi été apportés. Dorénavant, les 30, plutôt que 15 minutes, sont gratuites. Le tarif maximal par jour est de quatre heures plutôt que deux. Les proches des résidents de CHSLD ou de jeunes en centres de réadaptation pour les jeunes ne paieront plus de stationnement. Le tout sera révisé tous les quatre ans.