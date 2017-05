Les Seigneurs de La Pocatière se questionnent sur leur retour la saison prochaine

Crédit photo : Pierre-Luc Rivard

Les Seigneurs de La Pocatière sont actuellement en période de réflexion quant à leur avenir au sein de la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux. Ils se sont donnés jusqu’à la fin du mois de mai pour sonder l’intérêt de leurs joueurs avant de statuer sur leur retour la saison prochaine.

Cette réflexion survient un an jour pour jour après qu’une autre équipe fondatrice de la LHCS – Le Placoteux, les Forestiers de Saint-Pamphile, ait annoncé son retrait l’an dernier. Le recrutement des joueurs, de plus en plus difficile, était la principale raison évoquée par la formation.

Dans le cas des Seigneurs de La Pocatière, le gouverneur de l’équipe, Daniel Pelletier, parle oui de recrutement, mais principalement de l’intérêt de certains joueurs. « On sent un peu moins de volonté chez certains d’entre eux et on se demande s’ils ont de l’intérêt à poursuivre », expliquait-il.

Expansion

Autre point, l’organisation se demande quelle avenue la ligue désire-t-elle emprunter. « On a eu une expansion à Sainte-Marie et Trois-Pistoles l’an dernier. On dit que Saint-Charles pourrait embarquer l’an prochain. Pas sûr que c’est la meilleure chose. Pour les équipes centrales comme nous, on se retrouve défavorisé dans le recrutement (comparativement aux équipes aux extrémités) parce que notre bassin de joueurs se trouve sur des territoires qui se touchent », de mentionner Daniel Pelletier.

Une affirmation qui n’est pas totalement fausse aux yeux du président de la ligue, M. Claude Turgeon. « C’est vrai qu’une organisation comme La Pocatière est limitée par Saint-Jean-Port-Joli d’un côté et Saint-Pascal de l’autre. Ils n’ont pas un grand territoire. Mais le recrutement est difficile pour toutes les équipes et malgré ça, les Seigneurs se sont rendus en finale des séries au cours des trois dernières années », précisait-il.

Appui de la ville

Daniel Pelletier mentionnait également que l’organisation aimerait sentir un plus grand appui de la Ville de La Pocatière. « Ça fait cinq ans qu’on évolue au sein de la ligue et on ne se sent pas nécessairement appuyé par notre Ville. » Il cite en exemple la présence de compétitions de patinage artistique qui surviennent souvent lors des séries éliminatoires et qui compliquent la gestion du calendrier des parties locales.

À la Ville de La Pocatière, la directrice des Services récréatifs culturels et communautaires, Mme Anny Morin reconnaît que la gestion des horaires peut parfois être complexe, mais elle avoue tout de même qu’ils sont très accommodants auprès de tous les utilisateurs du Centre Bombardier. « Peut-être y’a-t-il eu des demandes d’accommodements plus malhabiles par le passé, mais aujourd’hui, nous croyons être arrivés à un consensus et une gestion plus facilitante pour tout le monde », déclarait-elle.

Réflexion

Les Seigneurs de La Pocatière se donnent jusqu’à la fin du mois de mai pour vérifier l’intérêt de leurs joueurs quant à la poursuite des activités de la formation la saison prochaine. La décision de l’équipe sera communiquée lors de la prochaine réunion de la ligue prévue le 6 juin. « Si on sent que la volonté des joueurs est au rendez-vous, on va continuer. Autrement, on n’a pas d’intérêt à poursuivre en allant chercher des joueurs de l’extérieur qui eux n’ont aucun sentiment d’appartenance au milieu et à la formation », d’indiquer Daniel Pelletier.

De son côté, Claude Turgeon espère que la formation restera au sein du giron de la ligue. « La Pocatière, c’est le cœur géographique de notre ligue. Les Seigneurs ont une bonne organisation et il y a de bonnes assistances à leur partie. J’espère sincèrement qu’ils vont rester parmi nous », concluait-il.