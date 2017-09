Les retrouvailles des héritiers de Médard Bourgault : un immense succès

Crédit photo : Courtoisie

Près de 200 personnes se sont rassemblées dans le cadre des retrouvailles des héritiers de Médard Bourgault à La Roche à Veillon et au Domaine Médard Bourgault, le samedi 16 septembre. Rappelons qu’en 2017, c’est le 120e anniversaire de la naissance de Médard Bourgault, né le 8 juin 1897, et le 50e anniversaire de son décès, survenu le 21 septembre 1967.

Le maître-sculpteur Médard Bourgault est à l’origine du mouvement de sculpture sur bois en taille directe de Saint-Jean-Port-Joli qui a été reconnu de par le monde et qui a fait vivre plus de 150 familles à une certaine époque. « Sans Médard Bourgault, il n’y aurait sans doute jamais eu autant de sculpteurs sur bois vivant de leur art à Saint-Jean-Port-Joli au XXe siècle. Et Saint-Jean-Port-Joli ne serait peut-être jamais devenue la destination culturelle et touristique qu’elle a été et qu’elle est encore aujourd’hui », a dit Normand Caron, maire suppléant de la ville.

L’anthropologue Jean-François Blanchette a rappelé que les musées ont un rôle à jouer dans la connaissance de cette facette de l’histoire culturelle du Québec, mais que les musées nationaux du Québec n’ont pas encore fait d’exposition sur l’immense impact que les Bourgault ont eu sur la culture québécoise. Il a par ailleurs salué le travail de l’équipe d’Yvon Noël, ancien directeur du Musée québécois de culture populaire, pour l’exposition Jean-Julien Bourgault : témoin de son temps qui se tient présentement à ce musée et dont la commissaire est Nicole Bourgault, la fille de Jean-Julien.